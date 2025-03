Mgr Benjamin Ndiaye : ”Le dialogue islamo-chrétien est un patrimoine que nous devons gérer avec beaucoup de sagesse

Le dialogue islamo-chrétien, marque d’une cohabitation pacifique entre musulmans et chrétiens au Sénégal, est un patrimoine à gérer avec beaucoup de sagesse, a déclaré l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye.



La dialogue islamo-chrétien est ” un patrimoine que nous devons gérer avec beaucoup de sagesse. Il ne faut pas que des agitateurs puissent se lever pour abimer le précieux legs, que nous avons reçu de nos ancêtres, de nous respecter dans nos différences et de nous aimer ’’, a-t-il dit.



Monseigneur Benjamin Ndiaye s’exprimait dimanche soir dans un entretien diffusé par la télévision publique du Sénégal (RTS).



‘’ Ne nous laissons pas instrumentaliser dans notre rôle fédérateur qui va bien au-delà des clivages politiques ’’, a recommandé l’archevêque de Dakar.



Selon lui, ” il ne faut pas que la politique empiète sur la religion au point de vouloir l’instrumentaliser ’’.



Il a appelé à la considération et au respect ‘’ qui peuvent nous permettre d’aller plus loin ’’.



‘’ Moi je rends grâce au Seigneur pour ce qu’il nous donne de vivre dans le respect mutuel de nos diversités ’’, a encore dit l’Archevêque, soulignant avoir rendu visite aux différents dignitaires des confréries du Sénégal [Touba, Tivaouane, famille Tall, à Thiès, entre autres].



Monseigneur Benjamin Ndiaye, quatrième archevêque de Dakar, est appelé à prendre sa retraite. Sa demande de démission du gouvernement épiscopal, a été acceptée par le Pape François, le 22 février dernier.



Né à Fadiouth le 28 octobre 1948, il a rempli sa charge d’archevêque de Dakar du 22 décembre 2014 au 22 février 2025.



Ayant la limite d’âge de 75 ans pour le poste d’Archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a été maintenu par le Pape François, mais ces derniers temps, des soucis de santé l’ont poussé à demander d’être déchargé de la gouvernance pastorale.



Il a été nommé évêque de Kaolack, le 15 juin 2001, par le pape Jean-Paul II.













Aps