Michael Carrick (Coach Middlesbrough) sur Seny Dieng « Il a si bien réussi son intégration et il s’améliore constamment » Arrivé cet été pour remplacer le joueur de Manchester City, Seny Dieng était l’une des 12 recrues estivales de Boro, et jusqu’à présent sans doute la plus réussie. L’international sénégalais s’est rapidement installé dans son club et a facilement assumé les exigences du rôle.



Depuis l’arrivée du coach Carrick, l’accent a été mis sur le rôle du gardien de but à Boro avec notamment Zack Steffen, le joueur de City qui officiait la saison dernière en tant que titulaire. Telle était la manière dont Boro jouait depuis l’arrière en utilisant son portier.



Ayant joué un rôle important dans la création du deuxième but de Boro lors de la victoire de samedi contre Watford, il a également réalisé quelques arrêts importants pour aider Boro à remporter la victoire.



Interpellé sur les premières performances de son joueur sénégalais, Michael Carrick a déclaré : « Il a si bien réussi Seny, et il s’améliore tout le temps. Il développe des liens avec les quatre défenseurs et ces relations sont très importantes. Il n’est pas toujours facile d’intégrer une nouvelle équipe et de continuer comme on est. Vous devez comprendre les joueurs avec lesquels vous jouez et je pense qu’il s’améliore constamment », a lâché le technicien anglais.



Une forme que l’international sénégalais devra maintenir au feu puisque la saison de Championship est très longue. D’ailleurs, c’est tout le bien que Carrick souhaite à son joueur champion d’Afrique.



« Seny a dû réaliser de gros arrêts pour nous samedi. Il est évidemment là pour ça, mais c’est quand même bien de le voir faire ça car il y aura toujours des moments tout au long de la saison où nous aurons besoin de lui pour faire ça. Il est venu pour quelques-uns. Très bien aussi, et vous pouvez voir qu’il gagne en présence et en confiance à mesure qu’il grandit. Bien sûr, une grande partie de cela vient aussi de son travail avec ses pieds. Il l’a montré samedi en commençant l’attaque pour le deuxième but. Tout vient de lui avec sa distribution et il est clair à quel point il joue un rôle important pour nous », a avoué Carrick.



Du côté de la vision du jeu, de la fluidité et de l’importance qu’il y accorde, le patron de Boro poursuit : « Pour nous, nous pensons que c’est une arme d’attaque en plus et avoir un gardien comme Seny est une corde en plus à notre arc. C’est un joueur supplémentaire sur le terrain, qui sait jouer avec le ballon et qui est à l’aise pour le faire.



Cela vous donne un joueur supplémentaire dans l’équipe – ce en quoi nous croyons et aimons utiliser. Ce n’est certainement pas jouer à tout prix, mais c’est certainement notre préférence et Seny s’est si bien adapté à cela. Tom Glover et Jay-Jay les deux autres gardiens de but aussi, ils peuvent tous faire ça et ils se sont tous si bien intégrés. Nous avons nos principes et la façon dont nous voulons jouer et nous essayons de nous y tenir », a conclu un Michael Carrick élogieux à l’égard de Seny Dieng.

