Michel Marie, maire de Verson : 'Ce que Colette Senghor disait avant sa mort'

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 20:22 | | 0 commentaire(s)|

Faisant partie de la délégation des autorités françaises qui ont accompagné leur compatriote, Colette Hubert Senghor, le maire de Verson, Michel Marie a fait un témoignage très poignant sur les derniers moments de la défunte.



"Je lui rendais régulièrement une visite pour lui montrer ma volonté pour qu'elle reste là. Elle ne sortait même plus de chez elle. Mais je dois dire qu'il y avait un moment où elle me disait : qu'est-ce que je dois faire ici ? Mon mari est décédé, mon fils aussi", se souvient l'édile de Verson.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos