Migrants bloqués entre l'Italie et Malte : HSF interpelle l'UE et réclame des sanctions exemplaires

Depuis plus de 24h, plus de 600 migrants dont 123 mineurs, 11 enfants en bas âge et femmes enceintes, secourus en Méditerranée sont bloqués entre Malte et l’Italie qui refusent de les accueillir sur leurs sols, selon un communiqué qui nous est parvenu.



Une situation que l'organisation internationale de défense, d'orientation et d'intégration de migrants, Horizon sans frontières (HSF), auteur dudit communiqué, dénonce avec la plus grande fermeté.



HSF interpelle l'Union Européenne et les Nations-Unies à plus de responsabilité dans la gestion de ces flux migratoires qui dévoilent des problématiques de paix, de sécurité, d’intégrité et de dignité humaine, relate le communiqué.



«Nous exhortons au respect du droit international, à la jurisprudence et à des sanctions exemplaires pour éviter l’effet domino dans tout le continent européen qui non seulement piétine sur ses valeurs humaines, mais aussi sur le principe fondamental de la liberté de circulation : nous regrettons une Europe qui glisse vers l’extrême droite et les replis d'espaces identitaires », clament Boubacar Sèye et ses amis, qui dénoncent dans le communiqué le silence des dirigeants africains.



« Horizon Sans Frontières dénonce le silence, l'inertie des dirigeants Africains qui n’ont élaboré aucune vision stratégique envers cette jeunesse en quête d'un avenir digne et meilleur alors que le continent regorge de ressources. Nous appelons au sens de l'honneur et de la responsabilité, car ce dossier nécessite un traitement d’urgence, des modules de sensibilisation et de nouvelles stratégies d'orientations pour réduire les risques à des proportions tolérables », poursuit le communiqué.



