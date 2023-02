Migrants en Tunisie, source de "violences, de crimes...": Horizon sans Frontière réclame des excuses publiques de la part du président tunisien Le président Saied a prôné des "mesures urgentes" contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens dans son pays, affirmant que leur présence était source de "violence et de crimes". Il a tenu ces propos, lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, "consacrée aux mesures urgentes qui doivent être prises pour faire face à l'arrivée de migrants en Tunisie. M. Saied a prononcé ce discours très dur concernant l'arrivée de "hordes de migrants clandestins", dont la présence en Tunisie est selon lui, source de "violences, de crimes et d'actes inacceptables". Et, il a insisté sur "la nécessité de mettre rapidement fin" à cette immigration.

Saied a tenu ce discours lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, " consacrée aux mesures urgentes qui doivent être prises pour faire face à l'arrivée en Tunisie d'un grand nombre de migrants clandestins en provenance d'Afrique subsahariens ".



" C'est une honte pour le continent africain quand l'Europe s'érige en barrière et que certains dirigeants africains traitent les peuples frères de la sorte ", se désole le président de Horizon Sans Frontière au Sénégal, choqué par les propos du président tunisien à l'endroit des noirs: " cette immigration clandestine relevait d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle, pour changer la composition démographique de la Tunisie ", afin de la transformer en un pays " africain seulement " et estomper son caractère " arabo-musulman ".



1000 migrants subsahariens bloqués dans le désert.



C'est un sale temps pour les migrants subsahariens. Ils sont près d'un millier de migrants d'origine subsaharienne, à être bloqués à Assamaka. Il s’agit entre autres, de 41 Sénégalais, 365 Guinéens ,301 Maliens, 34 Béninois, 30 Gambiens et 12 Camerounais, dans une situation d’extrême urgence à Assamaka.



L'espoir: Mohammed VI pour lancer l’initiative africaine sur les migrations



Horizon Sans Frontière ne désespère pas et nourrit beaucoup d'espoir envers le roi du Maroc. L'organisation fait appel au leadership naturel du roi Mohammed VI, pour lancer l’Initiative africaine sur les migrations, afin de sauver une jeunesse africaine.



Boubacar Sèye, président de Horizon sans frontière, estime que le Maroc est une terre d’accueil et de transit pour des milliers de jeunes africains de par sa position géostratégique et le roi Mohammed VI incarne l’image du leader africain, capable de redonner espoir à ces jeunes qui se tuent en Méditerranée et dans le désert.







