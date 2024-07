Migrants en détresse au Maroc : La Société Civile lance un appel à l'assistance urgente des migrants sénégalais à Nador L'Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), le Mouvement pour l’Éthique et la Transparence (MET) et le Mouvement International d'Apostolat des milieux sociaux indépendants (MIAMSI-Sénégal) attirent l'attention des autorités sénégalaises sur la situation préoccupante de six compatriotes, dont un enfant mineur, actuellement en détresse à Nador (Maroc).

Selon leur communiqué, ces migrants, parmi lesquels le sieur A. BA, qui avaient entrepris de rejoindre l’archipel espagnol en empruntant des embarcations de fortune, ont pris contact avec l'ONG ADHA pour un appel à l'aide.Il convient de rappeler qu'ils font partie d'une cinquantaine d'autres migrants bloqués à Nador.



Ces migrants sénégalais se trouvent actuellement dans des conditions de précarité extrême, dépourvus de moyens financiers et de subsistance. Ils requièrent une assistance humanitaire immédiate et ont exprimé leur désir de rallier Casablanca afin de reprendre leur activité professionnelle. Certains, d'entre eux souhaitent tout simplement rebrousser chemin pour revenir au Sénégal.



Face à une telle situation, ADHA, MET, et MIAMSI-Sénégal en appellent à la solidarité et à la diligence des nouvelles autorités sénégalaises.



Par la même occasion, ces trois organisations sollicitent avec insistance l'augmentation des moyens logistiques et financiers alloués aux ambassades et consulats sénégalais afin qu'ils puissent remplir pleinement leur rôle de protection et d'assistance aux compatriotes en difficulté à l'étranger.



ADHA, MET et MIAMSI-Senegal invitent également les diplomates sénégalais à être plus réactifs et plus présents sur le terrain.



Il est impératif que des mesures concrètes et diligentes soient mises en œuvre pour apporter toute l'aide nécessaire à ces migrants, mais également, pour prévenir la survenance de telles drames. La sauvegarde de la dignité et des droits de citoyens sénégalais, où qu'ils se trouvent, doit figurer parmi les priorités absolues.



Enfin, ADHA, MET, et MIAMSI-Sénégal invitent la population sénégalaise à s'approprier de la brûlante question de la migration dite irrégulière en prenant part à la sensibilisation des plus jeunes et restent à disposition pour toute collaboration visant à résoudre cette crise humanitaire.





Les signataires :



- Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA)

- Mouvement pour l'Ethique et la Transparence (MET)

- Mouvement International d'Apostolat des milieux sociaux indépendants (MIAMSI Sénégal).



