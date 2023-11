Migration : Cinq cent soixante-douze migrants sénégalais seront rapatriés du Maroc à partir de mardi

‘’Toutes les dispositions appropriées sont prises par les services consulaires pour assurer un bon retour au bercail de nos compatriotes qui séjournaient à Bir-Guindouz depuis le 18 octobre pour certains, et le 24 pour d’autres’’, déclare la même source.



Vingt-six femmes, qui séjournaient à Bir-Guindouz, où se trouve un centre marocain d’accueil des migrants, font partie des personnes à rapatrier.



Le consulat général du Sénégal à Dakhla affirme détenir une autorisation de transit délivrée par les autorités mauritaniennes pour faciliter le rapatriement par voie terrestre.

Elle précise que le premier groupe quittera Dakhla mardi 14 novembre, pour arriver à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, le lendemain.



Selon toujours l’APS, le second groupe va quitter le Maroc, jeudi 16 novembre, pour arriver à Saint-Louis vingt-quatre heures plus tard.



Des milliers de Sénégalais se livrant à la migration irrégulière vers l’Europe ont été rapatriés du Maroc au cours du second semestre de l’année.