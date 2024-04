Migration Irrégulière : ADHA lance un appel à Madame le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères Communiqué : Suite à l'appel à candidature provenant de la Direction d'Appui aux Sénégalais de l’Extérieur et repris massivement sur les réseaux sociaux pour le recrutement de travailleurs saisonniers dans les plantations d'Espagne (Frutalinda SL), Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA) encourage ladite direction à persévérer dans cette optique, en prenant véritablement en main toute la procédure, pour une communication plus large et pour une gestion inclusive et transparente.

En effet, cela constitue une première depuis la création de cette direction.

L'on se souvient encore des premiers accords lancés par l'ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade, au cours desquels beaucoup de jeunes Sénégalais avaient été envoyés en Espagne. Cependant, la suite de ces accords laissait à désirer.



La majeure partie de ces jeunes étaient laissés à eux-mêmes, sans suivi véritable, rencontrant ainsi d'énormes difficultés dans le pays d'accueil. Aucune évaluation, aucun bilan, n’avaient été faits et portés devant l'opinion publique à l'époque.

Le Président sortant, Son Excellence Monsieur Macky Sall, avait par la suite repris les mêmes accords en 2021.



ADHA avait alors alerté à l'époque et proposé une nouvelle formule consistant à regrouper les migrants déjà sur place en Espagne ou au Maroc et susceptibles d'être rapatriés, pour les acheminer directement dans les plantations espagnoles afin d'honorer les contrats déjà ficelés entre le Sénégal et l’Espagne. Cela aurait été plus bénéfique, non seulement pour l'État sénégalais, mais aussi pour ces jeunes migrants qui verraient les retombées financières faciliter leur retour et leur réinsertion dans la société sénégalaise.



Malgré tous les montants colossaux déployés dans le cadre de tels accords, force est de reconnaître que les résultats obtenus ont été très en deçà des attentes.



ADHA n’a jamais compris ce manque de communication sur tous ces nombreux projets intéressant directement les jeunes et l'opinion publique sénégalaise, notamment la migration circulaire entre le Sénégal et l’Espagne, dont une aide publique au développement s'élevant à près de 128 millions d’Euros, soit plus de 85 milliards de FCFA pour la période de 2019 à 2023. Il s'y ajoute les BAOS pour ce qui concerne les contrats saisonniers, ainsi que l'ANPEJ pour le projet Immigration au Canada, pour ne citer que ces exemples.



Ainsi, Action pour les Droits Humains et l’Amitié encourage le nouveau Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou DiomayeDiakhar FAYE, dans la politique de bonne gouvernance et de gestion transparente. L'organisation invite le Chef de l'État à faire injonction aux différents corps de contrôle de l'État dans ce sens et à étendre ces actions jusqu'au niveau des directions et structures ayant eu à gérer les fonds fiduciaires de l’UE et tout autre fond en lien avec les questions migratoires.



Fait à Dakar, le 15 Avril 2024

Le Bureau exécutif de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA)



