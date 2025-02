Migration circulaire : Ouverture des inscriptions pour les ouvriers agricoles, à partir du 5 février

Le Ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères informe que le dépôt des dossiers de candidatures pour la sélection d'ouvriers agricoles, dans le cadre du programme de migration circulaire avec l'Espagne, se poursuit sur le site https://baos.sec.gouv.sn.



Les inscriptions démarreront le mercredi 5 février 2025 à 8 heures et seront clôturées le vendredi 07 février 2025, à 18 heures.



A noter que les candidats, ayant déjà soumis leurs dossiers physiques aux Bureaux d'Accueil, d'Orientation et de Suivi (BAOS), ne sont pas concernés par ce dépôt en ligne.













Fait à Dakar, le 4 février 2025