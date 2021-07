Migration clandestine : La marine sénégalaise intercepte une pirogue de 71 migrants Les nombreux chavirements de pirogues de migrants en mer n’ont pas découragé les jeunes qui tentent de rejoindre l’Europe. En tout cas, au Sénégal comme en Gambie, l’émigration clandestine ne faiblit pas. L'As

Pour preuve hier, la direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) informe que la vedette «Ferlo» de la Marine nationale sénégalaise a intercepté samedi, vers 19h40, à 90 km au large de Djifer, la pirogue «Serigne Babacar Sy».



Selon la même source, elle serait partie de Bara (Gambie) à destination des Iles Canaries, avec à bord 71 candidats à l’émigration dont 16 Sénégalais et 55 Gambiens.



Les migrants ainsi que leurs convoyeurs sont remis à la police qui a ouvert une enquête.



