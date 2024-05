Migration clandestine : Organiser les flux, éviter son lot de mort, favoriser un circulaire du travail, revoir les politiques de visas…Dialogue de Casa Africa La migration africaine vers l'Espagne via les îles Canaries s'est intensifiée ces dernières années, le Sénégal étant l'un des principaux points de départ ou de transit. Comment organiser ses flux, éviter son lot de mort, favoriser un circulaire du travail, revoir les politiques de visas…Sur autant de sujets, Casa Africa a ouvert il y a deux jours un débat citoyen entre les deux rives pour des propositions réalistes…

Des dizaines de milliers de jeunes Sénégalais rêvent d'une vie meilleure au-delà de leurs frontières et cherchent une issue dans le territoire européen le plus proche.



Face à l'approche de ce phénomène entre les États, et partant du principe que nous sommes face à une opportunité, des organisations de la société civile comme Another Africa proposent d'ouvrir un débat citoyen entre les deux rives qui présente des propositions réalistes pour organiser les flux et éviter la perte de vies humaines, en abordant des questions telles que la migration circulaire de travail, les politiques de visas, la situation des mineurs, les bourses d'études, la sécurité et le sauvetage, entre autres.



Pour parler de tout cela, Casa África a organisé le jeudi 16 mai 2024 une table ronde sur les migrations vues du Sénégal. Il s'agit d'une initiative qui fait partie du programme #ÁfricaEsNoticia

























