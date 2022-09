Migration clandestine : Une deuxième embarcation interceptée au large de Djifer

Senenews.com qui relaie l’info rappelle que le 9 septembre dernier, une centaine de migrants clandestins, dont 68 Sénégalais et 43 d’origine étrangère ont été arrêtés et un important lot de matériels logistiques destinés à l’alimentation et à la navigation maritime saisi.



Les opérations menées par les enquêteurs, à la suite d’un renseignement, ont abouti, après le déploiement d’une patrouille fluviale, à la localisation et à l’arraisonnement d’une pirogue en détresse dans les eaux territoriales de Djifer avec, à son bord, plus d’une centaine de migrants et un important lot de matériel logistique destiné à leur alimentation et à la navigation



Le principal convoyeur, précise la note, a été également arrêté à Kayar. Il a été mis à la disposition des autorités judiciaires. Il avait encaissé des sommes comprises entre 200 000 et 500 000 F CFA par personne embarquée. Divers matériels dont une grande embarcation, deux moteurs hors-bord de 40 et 60 chevaux, 2 500 l de carburant, des denrées alimentaires et des accessoires de cuisine ont également été saisis.maritime durant leur voyage. Sur les 111 candidats à l’émigration irrégulière interpellés, 68 sont de nationalité sénégalaise et 43 d’origine étrangère.