Migrations irrégulières: "Des milliers de familles sénégalaises souffrent d’un manque de nouvelles de leurs proches disparus"

Des milliers de familles sénégalaises souffrent d’un manque de nouvelles de leurs proches disparus lors de tentatives de migrations irrégulières, a déclaré, mardi, la cheffe de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Dakar, Valentina Bernasconi. Mme Bernasconi en a fait la révélation lors d’une table ronde sur les migrants disparus et leurs familles. Elle a surtout insisté sur la souffrance des familles dont des proches ont disparu en tentant de rallier clandestinement l’Europe. Valentina Bernasconi n’a toutefois pas donné de chiffre exact sur le nombre de familles qui seraient en souffrance, soulignant l’importance d’une synergie d’actions entre sa structure et la Croix-Rouge sénégalaise en vue d’apporter plus d’assistance à ces dernières.



Elle signale que des personnes ont été enrôlées dans le cadre d’un programme du CICR consacré aux familles des migrants portés disparus (FMD). Selon Valentina Bernasconi, ce programme déjà en cours a impacté 1.648 familles de migrants qui ont pu bénéficier d’une aide économique. Il a également permis de former quelque 130 personnes avec comme perspective d’accompagner les familles dans cette période d’incertitude. 607 familles dont plus de 300 enfants ont reçu un soutien psychologique, voire psychosocial, dans le cadre de ce programme, a-t-elle précisé à l’Aps. Elle a, toutefois, insisté sur la nécessité de bâtir un programme multisectoriel qui va toucher tous les aspects des problèmes qu’une famille de migrants portés disparus peut vivre au quotidien.

L'As