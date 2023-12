Militaires Invalides : une bonne nouvelle tombe !

Les 2238 militaires invalides peuvent jubiler en cette fin d’année. Leurs préoccupations d’une allocation d’une indemnité forfaitaire spéciale ont été prises en charge par le président Macky Sall. « Une indemnité forfaitaire spéciale est accordée aux militaires invalides à la retraite. Cette mesure sociale exceptionnelle vise à améliorer les conditions de vie des personnes concernées », informe un communiqué de la Dirpa reçu à la Rédaction. Les montants alloués, indique le document, « varient selon le taux d’invalidité, entre cinq millions (5.000.000) et deux millions (2.000.000) de francs CFA». Le paiement a débuté et se poursuit d’après le communiqué qui souligne que « l’effectif des anciens militaires invalides concernés par cette mesure est de 2238 ».



Ces soldats qui se sont sacrifiés pour la Nation vont pouvoir passer des fêtes de Noel avec leurs familles dans une ambiance radieuse. Le 11 octobre dernier les membres de l’Association des anciens militaires invalides du Sénégal avaient passé une journée terrible avec la Police suite à leur volonté de manifester à la Place de l’Indépendance. Ils voulaient se rendre au ministère des Finances et du budget pour demander le paiement de leurs indemnités. Mais, ils ont été barrés au niveau de la Place de l’Indépendance par des policiers anti-émeutes, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes pour les repousser. Certains, parmi eux, ont été arrêtés avant d’être libérés quelques heures plus tard



Le Témoin