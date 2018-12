Militants de l'Apr décédés: Macky Sall offre 7 millions FCfa aux familles

Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’Intérieur, a remis une enveloppe de 7 millions de FCfa, aux familles des 5 militants de l’Apr décédés dans l’accident tragique survenu le dimanche sur le tronçon Dahra – Linguère, à hauteur du village de Warkhokh.



A la tête d'une forte délégation, dont le préfet de Linguère, le sous-préfet de Sagatta Djoloff, des élus locaux et de membres de l’Apr, il a assisté à l’inhumation des 5 militants, ce lundi, à Thiéyène Djoloff, dans la commune de Boulal.



«Nous sommes venus au nom du président Macky Sall qui, à chaque fois que des situations malheureuses de ce genre se passent, nous dépêche auprès des familles des victimes pour leur apporter soutien et réconfort. Le président de la République vous a remis 5 000 000 F. Et moi aussi, en tant que fils du terroir, j’ai donné 2 000 000 F, ce qui fait un total de 7 000 000 F,» a dit le ministre.



Rappelons que les 5 victimes ont perdu la vie, dimanche dernier aux environs de 15h, sur lroute Dahra – Linguère, à hauteur du village de Warkhokh. Ils se rendaient au Ranch de Dolly, pour accueillir le chef de l’Etat, Macky Sall, à bord d’un véhicule 4×4.



IGFM

