Mimi Touré: « Amadou Ba n'ira même pas au second tour»

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 16:28

Amadou Bâ n’ira même pas au second tour de la prochaine présidentielle. C’est en tout cas ce que pense Mimi Touré. Elle s’exprimait dans les colonnes de L’As, nous dit iGFM.



« Rien ne nous empêche d'aller à l'élection présidentielle du 25 février. Que les lois de ce pays soient respectées, c'est tout ce que les Sénégalais demandent avec la participation de tous les candidats. Et je prends avec vous le pari que le candidat de l'APR Amadou Ba n'ira pas au second tour !



C'est pourquoi je ne comprends point la rhétorique récente du Président Macky Sall menaçant ceux qui veulent mettre le pays à feu et à sang. De qui parle-t-il ? Le pays est calme et s'attend à ce que que les lois soient respectées pour choisir librement son candidat car les Sénégalais connaissent la force extraordinaire du vote ».





Ndèye Fatou Kébé