Mimi Touré : « Plus de 80 candidats à la Présidentielle se sont présentés à la DEG, c’est incroyable ! «

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Août 2018 à 16:48

Présente à la Direction Générale des Elections, ce lundi, pour prendre l’ensemble des documents, liés au parrainage, tels que la fiche du parrainage (en format papier et numérique), la décharge de déclaration de candidature, le décret fixant la caution de participation à la présidentielle…, l’ancien Première ministre, coordinatrice du parrainage pour le compte de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a déploré le nombre déjà pléthorique de candidats à la présidence du Sénégal en 2019.



En effet, se basant sur son propre décompte, la responsable de l’Apr dit avoir déjà noté 81 personnes mandatées par des candidats à la présidentielle de 2019. « Tous les candidats ne se sont pas encore manifestés. Déjà plus de 80 personnes se sont présentées. C’est incroyable. Heureusement qu’il y a le parrainage qui nous donne raison de l’avoir initié… », Dixit l’ancien PM.



Dakarposte.com

