Mimi Touré à Matam: « L’équité des terroirs a bénéficié au Fouta, ce n'est pas que du Neddo Ko Bandum » Après plusieurs arrêts dus aux mobilisations sur la route, enfin le cortège de la coalition Benno Bokk Yakaar est à Matam. Désormais il faut avancer à pas de caméléon. La population a répondu à l’appel de Benno Bokk Yaakaar »

La masse suit la colonne interminable de voitures. Elle est déterminée à manifester son soutien et sa confiance à la coalition au pouvoir. La caravane s’ébranle à travers les artères de Matam. Elle est applaudie, adulée et trouve bénédiction et assentiment chez les Matamois.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Juillet 2022 à 06:45 | | 0 commentaire(s)|

Ce n’est pas que du «du Neddo ko bandum ». C’est beaucoup plus que cela, car traduisant, sans doute, un satisfecit global décerné à l’action du President Sall dans le département.



Avant de rallier Matam, Mimi Touré et sa délégation ont fait les Agnams, Thilogne,

Doumga Ouro, Bokidiawe, Bojinadj, Nabaadji Siwol et Ourossogui. Partout le décor a été le même: les habitants sont sortis magnifier le travail du pouvoir en place. En plus de promettre un net succès à la tête de liste au soir du scrutin législatif du 31 juillet 2022.



Mimi Toure dans son speech n’a pas manqué de rappeler l’œuvre titanesque abattue dans le Fouta par le President Macky Sall en douze années à la tête de l’Etat. Elle appelle par conséquent la diaspora du Fouta établie un peu partout dans le monde à renouveler sa confiance au President de Bby pour lui conférer une majorité confortable à l’Assemblée nationale.



Le porte drapeau ajoute que «la ferveur démontrée par les populations pour accueillir le convoi de Benno signifie que le Fouta porte Macky Sall et Bby dans son cœur. Surtout parce qu’il l’a fait bénéficiée de sa politique d’équité des terroirs , notamment à travers le PUDC.



Les zones limitrophes, sont rattachées au reste du pays grâce la mise en place d’infrastructure routières, de santé…On a été dans cette partie du Sénégal en 2012, en empruntant des routes cahoteuses. Aujourd’hui, ceci reste un mauvais calvaire pour les usagers de la route ».



Par ailleurs, Aminata Touré affirme que « le dévouement du Fouta se manifeste par l’engagement et l’enthousiasme des anciens maires et des listes dissidentes lors des dernière locales. Ils n’ont qu’un seul mot d’ordre: « donner une majorité confortable à Benno ». Pour conclure, Mme Touré renseigne que « le succès du President résulte d’une combinaison entre son bilan et ses relais (responsables politiques et maires) qui ne ménagent aucun effort pour apporter un mieux être aux Foutankes »



