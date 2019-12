Mimi Touré aux responsables APR: " Usez d’un langage diplomatique si vous voulez faire carrière…"

La présidente du Conseil économique, social et environnemental ( CESE) n’arrête plus de donner des conseils a ses camarades de l’APR et aux politiques en général. Elle a déclaré ce dimanche à Kaolack que « tous ceux qui utilisent les insultes et les calomnies en politique, ne feront pas carrière « . À Sam, commune de Kaolack, l’ancien premier ministre a livré » un cours magistral » à tous ceux qui s’activent dans le monde politique.



« Les Sénégalais sont devenus plus exigeants dans le choix de leur futur dirigeant. Ils attendent un minimum de dignité et de savoir être. Usez d’un langage diplomatique si vous voulez faire carrière à l’avenir », a-t-elle insisté.



Rappelons que la présidente du CESE était à Kaolack pour présenter ses condoléances à sa famille paternelle, en l’occurrence la mère d’un de ses collaborateurs, Maodo Diallo, président de l’Alliance Kaolackoise pour le Développement ( AKAD).



