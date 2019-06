Mimi Touré cogne Abdoul Mbaye : « où sont passés les milliards de Hissein Habré? Attaqué de toutes parts depuis les révélations de la BBC, le président Macky Sall peut compter sur le soutien de Aminata Touré dite Mimi Touré, qui ne compte pas laisser le terrain à l’opposition et la société civile. La présidente du Cese s’est réveillée ce matin, en publiant sur « Facebook » une note salée adressée à celui qu’elle a remplacé à la Primature, en l’occurrence Abdoul Mbaye. Voir ci-dessous.

Dans sa dernière missive publique adressée au Président Macky Sall, Abdoul Mbaye tente une manœuvre grossière qu’il convient de dévoiler: il cherche désespérément à noyer le poisson quant à l’issue imminente de son procès pour faux et usage, dans une affaire strictement privée qui n’a rien à voir avec l’Etat du Sénégal.



Pour influencer la Justice et manipuler l’opinion, rien de mieux pour Abdoul Mbaye que de revenir sur une lettre ouverte écrite en... 2016 ! L’objectif recherché est de se victimiser à l’avance, en se présentant comme un lanceur d’alerte persécuté.



Faut-il rappeler que Abdoul Mbaye a contresigné les deux décrets 2012-296 et 2012-597 portant approbation du Contrat de Recherche et de Partage de Production d’Hydrocarbures (CRPP) conclu entre l’Etat du Sénégal et les sociétés et PETROTIM Limited et PETROSEN, pour les blocs de Saint Louis Offshore Profond et Cayar Offshore profond.



Abdoul Mbaye l’heureux Premier ministre d’alors n’a eu à relever ni violation de la loi ni atteinte aux intérêts des sénégalais. Abdoul Mbaye l’opposant d’aujourd’hui, nous dit tout le contraire. A quel Abdoul Mbaye faut-il finalement se fier?



Question pour question: que l'ancien banquier Abdoul Mbaye édifie les dizaines de milliers de victimes de Hissein Habré qui demandent réparation sur ce qu'il est advenu des milliards que le dictateur tchadien lui a confiés.













Aminata Touré

Ancien Premier ministre

