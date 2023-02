Mimi Touré exprime son soutien à Walf

L’ancienne Première ministre Aminata Touré s’est rendue hier à Walfadjri, pour manifester son soutien au groupe de presse. Elle a témoigné à l'équipe de Walfadjri, de sa solidarité face à la mesure de suspension d'antenne par le CNRA. Selon Aminata Touré, en plus de porter sérieusement atteinte à l'image de la démocratie sénégalaise, c'est une violation flagrante de la liberté de la presse et du droit à l'information, renseigne "L'As".



Aminata Touré rappelle que les médias américains ont couvert les événements du Capitole envahi par des manifestants pro-Trump. Les médias français ont suivi les manifestations des gilets jaunes pendant des mois. C'est le métier des médias que de couvrir l'actualité, souligne-t-elle. A l’en croire, dans une démocratie majeure, le droit à l'information et la liberté de la presse, sont respectés.