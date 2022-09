Mimi Touré ne ménage aucune arme dans son combat contre Macky Sall : A-t-elle encore une base politique réelle ?

Si l’ex-Pm ne manque pas de carrure pour son combat, son principal handicap, c’est le manque de base politique. La preuve, en tant que tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré a été battue à plate couture dans son propre bureau de vote à l’école Elhadji Seck Faye de Kasnack.



Dans son fief, c’est la coalition Yewwi Askan Wi qui est largement arrivée en tête dans le bureau 8, où elle a voté avec 104 voix contre 76 pour Bby. À Grand-Yoff non plus, Mimi n’y a pas une base large.



À la tête du Conseil économique social et environnemental (Cese), Aminata Touré a été attaquée par le collectif des jeunes de l'Apr de Grand-Yoff, qui lui avait envoyé un message salé sur son téléphone portable.



Ces jeunes lui reprochaient «un non respect des valeurs qu’elle incarne». Ils citaient le nom de son chef de Cabinet, pour ajouter qu’il n’a pas de base politique solide dans son fief à Kébémer.













Tribune