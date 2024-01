Mimi Touré prédit la défaite d’Amadou Ba

Réagissant sur l’invalidation définitive de sa candidature, sur les réseaux sociaux, Aminata Touré estime que le Conseil constitutionnel a confirmé la volonté du Président Macky Sall de l’écarter injustement de l’élection présidentielle après l’avoir illégalement expulsée de l’Assemblée nationale.



Très en colère contre ses camarades, Mimi Touré pense que cette nouvelle forfaiture ne fait que renforcer sa volonté d’en finir définitivement avec le régime en contribuant à battre le candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY), Amadou Ba qui, selon Aminata Touré, ne devrait pas aller au second tour, renseigne L'As.



Mimi Touré et sa coalition promettent ainsi d’être actives dans l’élection à venir en soutenant le candidat capable d’incarner un changement véritable. Mimi et ses partisans indiquent qu’ils organiseront rapidement leurs consultations internes pour choisir le bon candidat.