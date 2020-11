Mimi Touré: "que Biden restaure le prestige des Etats-Unis, ils ont déraillé sous Trump" Comme plusieurs dirigeants du monde, l’ancienne présidente du conseil économique, social et environnemental (Cese) du Sénégal, Aminata Touré espère du nouveau président des Etats-Unis d’Amérique, Joe Biden, une gouvernance de rupture. Dans un entretien accordé au média Allemand Spiegel.de, l’ancien premier ministre du Sénégal confie : « les Etats-Unis sont une grande nation, mais ils ont complètement déraillé sous Donald Trump ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 03:18 | | 0 commentaire(s)|

« Trump n'a jamais caché à quel point il méprise le multilatéralisme. Au milieu d'une crise sanitaire mondiale, il a coupé le soutien financier aux organisations de l'ONU, par exemple au fonds pour la population. Cela a des conséquences directes, par exemple sur la santé des femmes en Afrique.



Il leur est maintenant plus difficile d'obtenir une contraception ou des soins médicaux. De plus, Trump a réduit le soutien financier à l'Organisation mondiale de la santé, au lieu d'investir plus d'argent dans la recherche ou dans le développement conjoint d'un vaccin », constate Aminata Touré pour le dénoncer.





Elle souhaite qu’avec le nouveau président Biden que les Etats-Unis reviennent au-devant de la scène internationale.



« J’espère vraiment que Joe Biden remettra les Etats-Unis sur la bonne voie. Qu’il revient à une politique fondée sur des preuves et des données scientifiques, et non sur des sensibilités. Qu’il restaure le prestige de l’Amérique et que nous revenions au dialogue et à la coopération internationale », déclare-t-elle.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos