Mimi Touré raille les responsables de l’APR de Matam

Aminata Touré jette des pierres dans le jardin des responsables de l’Alliance pour la République (Apr) de Matam et des délégués de quartiers qui ont voulu saboter sa tournée. En partance vers le Saloum, écrit-elle, « j’y souhaite à tout moment la bienvenue aux délégués de quartiers instrumentalisés par des politiciens qui ne savent pas que le Sénégal a changé ».



Selon L'As, elle rassure ceux qui s’inquiétaient pour elle. «J’ai été persona very grata plutôt et j’ai apprécié partout où je suis passée l’hospitalité foutanké unique en son genre », raille Mimi Touré les responsables de l’Apr qui l’avaient déclaré persona non grata au Fouta. Elle les appelle à être à la hauteur de leurs responsabilités pour donner le bon exemple aux jeunes qu’on est prompt à critiquer. Mimi Touré rappelle que le Sénégal est un et uni de Ourossogui à Oussouye et de Goudiry à Kédougou