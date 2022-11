Mimi Touré sur la défaite des "Lions" : « Restons optimistes et engagés à fond derrière nos Gaïndés »

L’ancienne Première ministre invite les Sénégalais, à rester optimistes et engagés à fond derrière les Gaïndés, ce, malgré leur défaite face aux Hollandais. Les "Lions" n’ont pas réussi hier, à presser les Oranje. La bande à Kalidou Koulibaly a été laminée par 2 buts à zéro, au cours d’un match âprement disputé. Une défaite qui a suscité beaucoup de réactions du côté des Sénégalais.



Ancienne joueuse de football, l’ancienne Première ministre, Aminata Touré, a réagi sur la défaite de la bande à Sadio Mané, blessé et forfait de la Coupe du monde de Qatar 2022. « Dommage, car on avait bien tenu jusqu’à la fin », se désole l’ancienne présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental. Toutefois, Mimi Touré pense qu’ « on a l’habitude du démarrage lent et de la montée en puissance de notre équipe nationale qui, je suis sûre, nous réserve de belles surprises ».



« On reste optimiste et engagée à fond derrière nos Gaïndés », exhorte l’ancienne ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Espérons que les poulains du coach Aliou Cissé, par ailleurs champions d’Afrique en 2022, vont relever le défi lors de leur prochaine rencontre vendredi prochain contre le Qatar, pays organisateur. Une rencontre qui sera sans doute âprement disputée pour ces deux équipes, qui ont toutes deux concédé une défaite, lors de leur premier match respectivement face à l’Equateur et aux Pays-Bas.













