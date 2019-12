Ministère de l'Agriculture: Papa Abdoulaye Seck facturait une chèvre à 166 000 FCfa et une poule à…

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 08:51 | | 1 commentaire(s)|

Le rapport d'audit de l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a épinglé le ministère de l'Agriculture gérée à l'époque par docteur Abdoulaye Seck.



Selon le rapport parcouru par "Libération", les services dudit ministère commandait une chèvre à 166 000 FCfa et une poule à 11 000.

