Ministère de l'Agriculture : Une circulaire pour favoriser l'insertion des jeunes diplômés des centres de formation professionnelle Dans une récente circulaire transmise aux structures sous tutelle, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a exprimé son mécontentement face à l'exclusion récurrente des jeunes diplômés des centres de formation professionnelle en agriculture lors des étapes et des recrutements.

Une situation alarmante pour l’avenir de l’agriculture



Selon le ministre, il a été constaté que plusieurs directions, directions générales et sociétés pertinentes de son département négligent ces jeunes dans leurs processus de stages et de recrutements.



Cette situation engendre frustration et démotivation parmi ces diplômés, pourtant formés pour relever les défis des métiers agricoles. Une telle tendance, souligner la circulaire, est préjudiciable à la politique de formation et d'insertion du ministère, et pourrait nuire aux objectifs fixés en matière de développement agricole et de souveraineté alimentaire.



Des instructions fermes pour un changement immédiat



Afin de résoudre cette problématique, le ministre Mabouba Diagne a donné des instructions claires : désormais, toutes les structures seront impliquées et collaboreront étroitement avec le Bureau de la Formation professionnelle agricole pour l'organisation des étapes et des recrutements. L'objectif est de mettre en place une politique dynamique et durable d'insertion des jeunes formés, en valorisant leurs compétences et en leur offrant des opportunités professionnelles dans le secteur agricole.



Pour faciliter cette démarche, les coordonnées du Chef du Bureau de la Formation professionnelle agricole, Monsieur Serigne Cissé, ont été communiqués :



Les destinataires de la circulaire

La directive s'adresse notamment aux principales entités sous tutelle du ministère, telles que :

• SAED

• SONACOS

• SODEFITEX

• SODAGRI

• ANCAR

• ISRA

• ANIDA

• DPV

• DARSA



Un appel à une exécution rigoureuse



Le ministre a insisté sur l'importance d'une mise en œuvre rigoureuse de cette mesure, réaffirmant son engagement à promouvoir une insertion professionnelle équitable pour les jeunes diplômés. Cette initiative s'inscrit dans une vision globale visant à renforcer le secteur agricole tout en offrant des perspectives d'avenir aux nouvelles générations.



Avec cette circulaire, le ministère de l'Agriculture montre une volonté claire de corriger les dysfonctionnements et de redonner confiance à une jeunesse désireuse de contribuer activement au développement du pays



