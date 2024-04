Ministère de l’Economie : Abdourahmane Sarr s’engage à traduire en actes concrets le projet de souveraineté

Il a affirmé qu’il n’y a pas de doute que le Sénégal a fait des progrès dans beaucoup de domaines, notamment des infrastructures sous votre leadership, d’abord comme Directeur du Budget, ensuite comme Ministre. «Ces réalisations, qui sont des acquis, serviront de base vers un nouveau cap. Il nous a fallu néanmoins accélérer notre endettement en devises pour les réaliser, ainsi que pour faire face à des chocs extérieurs. Cet endettement a dans une certaine mesure réduit notre souveraineté économique », a indiqué M. Sarr. De ce fait, il compte renforcer la coopération bilatérale et multilatérale tout en ayant comme objectif de nous libérer des liens de dépendance dans nos politiques publiques.



«Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, avec l’avènement du Président Bassirou Diomaye Faye, et sous la direction du Premier Ministre Ousmane Sonko, a l’autorité politique de traduire le projet de souveraineté en des actes concrets de rupture. Il nous faudra donc avec les collègues des finances affirmer un leadership devant faciliter la réforme du secteur public par une meilleure évaluation des dépenses en soutien à l’économie », a fait savoir Abdourahmane Sarr.



En droite ligne des directives présidentielles, il s’agira aussi, selon lui, de construire des consensus sur les mesures nécessaires aussi bien sur les recettes, les dépenses, et la dette afin d’atteindre les objectifs politiques assignés, tout en préservant des finances publiques saines et soutenables. L’objectif principal assigné selon M. Sarr, est d’avoir les moyens de financer des biens et services publics de qualité au bénéfice des populations, notamment les plus vulnérables, pour qu’elles puissent prendre leurs destins en main. «Prendre leur destin en main avec un secteur privé fort car soutenu par un état fort (Yewwi Askan Wi).



Il s’agira de faire de notre secteur privé formel ou informel, et de chaque Sénégalais, des acteurs clés d’un Sénégal souverain avec l’appui d’un état fort et crédible. Un état fort et crédible, c’est un état avec un cadre macroéconomique solide et des marges de manœuvre disponibles pour soutenir le secteur privé et faire face aux chocs dans un monde incertain. Ce n’est que de cette manière que nous pourrons progressivement nous libérer des liens de la dépendance extérieure Yewwi Sénégal », a expliqué le ministre de l’Economie.

Adou FAYE





