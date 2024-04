Ministère de l'Économie: Dr. Abdourahmane Sarr s'engage à poursuivre les efforts de son prédécesseur

Dr. Abdourahmane Sarr assure désormais les rênes du Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Il s'est engagé à poursuivre les efforts de son prédécesseur, pour assurer la stabilité économique et le développement du pays. Le nouveau ministre a souligné l'importance de libérer le Sénégal de ses liens de dépendance économique, en renforçant la coopération internationale, tout en préservant la souveraineté nationale. Il prône la promotion d’une économie autonome, inclusive et dynamique, en s'appuyant sur un secteur privé fort et un état crédible.

