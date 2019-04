Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération : Khoudia Mbaye adoube Amadou Hott Khoudia Mbaye a passé le témoin hier toutes les directions et autres services du défunt ministère de la Promotion des investissements et des partenariats à Amadou Hott, le nouveau ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération qui a fait le même jour sa passation de service avec Amadou Bâ. D'après Libération, l'ancienne ministre a profité de cette occasion pour demander à ses désormais ex collaborateurs de redoubler d'efforts, mais surtout, de soutenir son successeur pour la réussite de sa mission. "Vous êtes entre de bonnes mains", leur a-t-il dit.

