Ministère de l'Économie du Plan et de la Coopération : les services du ministre Amadou Hott

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION

1° Cabinet et services rattachés :

– Inspection interne ;

– Cellule d’Intelligence Economique ;

– Cellule de Communication.

2° Secrétariat général et Services rattachés :

– Cellule de l’Evaluation et de la Performance ;

– Cellule de Passation des Marchés publics ;

– Cellule des Affaires juridiques ;

– Cellule Informatique ;

– Cellule Genre ;

– Bureau du Courrier commun.

3° Directions :

Direction générale de la Planification et des Politiques économiques

– Services propres ;

– Direction de l’Administration et du Personnel ;

– Direction de la Planification ;

– Direction du Développement du Capital humain ;

– Direction de la Prévision et des Etudes économiques ;

– Unité de Coordination et de Suivi de la Politique économique (UCSPE) ;

– Cellule de Suivi de l’Intégration ;

– Centre d’Etudes de Politiques pour le Développement (CEPOD).

Direction générale de la Coopération et des Financements extérieurs

– Services propres ;

– Direction de l’Administration et du Personnel ;

– Direction de la Coopération économique et financière ;

– Direction des Financements et des Partenariats Public-Privé ;

– Direction de l’Evaluation des Performances des projets et programmes.

– Direction des Stratégies et de la Prospective ;

– Direction de l’Appui au Secteur Privé.

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;

Direction des Ressources humaines.

4° Autres administrations :

– Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ;

– Comité paritaire public-privé des Zones Economiques Spéciales ;

– Comité national d’Appui aux Partenariats – Public- Privé (CNAPP).









