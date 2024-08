Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et la Caisse de Dépôt et de Consignation du Sénégal : Une Signature d’une Convention Stratégique actée Le mercredi 31 juillet a marqué une étape majeure pour le secteur énergétique et minier du Sénégal avec la finalisation de la signature de la convention entre le Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et la Caisse de Dépôt et de Consignation du Sénégal. selon Birame Souleye Diop, dans un post sur sa page Facebook, cet accord décisif vise à renforcer la coopération pour des projets structurants, à promouvoir l'investissement et à assurer une gestion optimale des ressources naturelles du pays.

Cette convention représente un tournant crucial dans le développement des secteurs concernés, avec pour objectif principal de stimuler l'essor économique du Sénégal tout en garantissant le bien-être de ses citoyens. La collaboration entre ces deux institutions est envisagée comme un moteur de croissance, facilitant des investissements significatifs et une gestion efficiente des ressources énergétiques et minières.



Un Engagement Commun pour un Sénégal Prospère et Durable



Birame Souleye Diop, acteur clé de cette initiative, a aussi exprimé sa gratitude envers toutes les parties prenantes pour leur engagement et leur vision commune d'un Sénégal prospère et durable. Selon lui, ce partenariat stratégique est une étape essentielle vers la réalisation de ces aspirations nationales.



« L'optimisme et la détermination affichés par les signataires de cette convention promettent un avenir prometteur pour le secteur énergétique et minier du Sénégal, en alignant les efforts sur des objectifs de développement durable et de croissance économique inclusive. » A-t-il magnifié





