Ministère de l’Enseignement supérieur : les services du ministre Cheikh Oumar Hann

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION



1° Cabinet et services rattachés :



– Inspection interne ;

– Centre national de Documentation scientifique et technique ;

– Office du Baccalauréat ;

– Cellule de Communication ;

– Centre des Réseaux et des Systèmes d’information.



2° Secrétariat général et services rattachés :



– Cellule de passation des Marchés publics ;

– Cellule des Etudes et de Planification ;

– Cellule des Affaires juridiques ;

– Cellule Genre ;

– Bureau du Courrier commun.



3° Directions :



Direction générale de l’Enseignement supérieur

– Direction de l’Enseignement supérieur public ;

– Direction de l’Enseignement supérieur privé ;

– Direction du Financement des Etablissements d’Enseignement supérieur (DFEES) ;

– Direction des Etudes des Politiques et de la Coopération (DEPC) ;

– Direction des Affaires académiques et juridiques (DAAJ).



Direction générale de la Recherche et de l’innovation

– Direction des Stratégies et de la Planification de la Recherche ;

– Direction de l’Innovation, de la Valorisation, de la Propriété intellectuelle et du transfert technologique ;

– Direction du Financement de la Recherche scientifique et du Développement technologique ;

– Direction de la Promotion de la Culture scientifique.



– Direction de la Maintenance des Constructions et des Equipements de l’Enseignement supérieur ;

– Direction des Bourses ;

– Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.



4° Autres administrations :



– Ecole Supérieure d’Economie appliquée (ESEA) ;

– Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur.

