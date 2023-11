Ministère de la Communication et de l'économie numérique: Le budget s'élève à plus de 42 milliards FCFA

Pour l’exercice 2024, le projet de budget du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique s’élève à 42 717 096 906 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Par programme, ces différents crédits sont répartis ainsi qu’il suit :

Programme 1026 : Pilotage, Coordination et Gestion administrative



Pour l’exercice 2024, les crédits dédiés à ce programme sont arrêtés à 683 581 333 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Par nature économique de dépenses, les crédits de ce programme sont répartis comme suit :

- Dépenses de personnel : 456 367 000 FCFA en AE et en CP ;

- Acquisitions de biens et services : 187 214 333 FCFA en AE et en CP ;

- Transferts courants : 40 000 000 FCFA en AE et en CP.

Programme 2062 : Développement et Encadrement du Secteur de la Communication

Au titre de l’année 2024, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 13 095 154 528 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit :

- Dépenses de personnel : 51 612 000 FCFA en AE et en CP ;

- Acquisitions de biens et services : 379 542 528 FCFA en AE et en CP ;

- Transferts courants : 12 664 000 000 en AE et en CP.



Programme 2083 : Economie numérique



Pour l’exercice 2024, les crédits attribués à ce programme sont évalués à

16 101 606 876 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

Par nature économique des dépenses, les crédits de ce programme sont répartis comme suit :

- Dépenses de personnel : 229 781 000 FCFA en AE et en CP ;

- Acquisitions de biens et services : 61 610 651 FCFA en AE et en CP ;

- Transferts courants : 5 850 000 000 FCFA en AE et en CP ;

- Investissements exécutés par l’Etat : 6 960 215 225 FCFA en AE et en CP ;

- Transferts en capital : 3 000 000 000 FCFA en AE et en CP.



Programme 2084 : Secteur postal



Au titre de l’année 2024, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 12 836 754 169 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit :

- Dépenses de personnel : 53 990 000 FCFA en AE et en CP ;

- Acquisitions de biens et services : 17 901 689 FCFA en AE et en CP ;

- Transferts courants : 12 000 000 000 FCFA en AE et en CP ;

- Investissements exécutés par l’Etat : 764 862 480 FCFA en AE et en CP.



Votre Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de la Culture et de la Communication, a examiné, en sa séance du samedi 28 octobre 2023, sous la Présidence de Monsieur Seydou DIOUF, le projet de budget 2024 du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.



Le Gouvernement était représenté par Monsieur Moussa Bocar THIAM, Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du Budget, et Monsieur Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, entourés de leurs principaux collaborateurs.





