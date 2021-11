Ministère de la Culture et de la Communication : Hausse de plus de 2,5 milliards de FCFA du budget 2022

Pour l’autorisation d’engagement (Ae), elle est fixée à 61.666.792.521 de Fcfa, contre 30 534 565 127 Fcfa l’année dernière. A signaler que plus de 4,2 milliards de FCfa sont logés à la Présidence de la République pour la construction et la réhabilitation d’édifices culturels. Ce budget est reparti en quatre programmes stratégiques : la promotion et la valorisation des industries culturelles et créatives, du développement et d’encadrement du secteur de la communication, de la promotion et valorisation du patrimoine culturel et enfin du programme de pilotage, coordination et gestion administrative.



Lors du vote du budget, les députés ont plaidé pour l’augmentation des ressources allouées à ce département ministériel. En réponse, le ministre du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo a rappelé la dynamique de l’Etat d’augmenter les ressources du ministère de la Culture et de la Communication. Il a rappelé que depuis 2012, le budget dédié à ce secteur n’a cessé de grimper. Il a tenu à rassurer que des efforts se feront davantage dans ce sens, conformément aux instructions du Président de la République, Macky Sall.

