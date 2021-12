Ministère de la Jeunesse : Le budget 2022 en hausse de 32,7%

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Décembre 2021 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|

Au cours des débats, Néné Fatoumata Tall a décliné l’ambition de son département pour l’année 2022. Selon Mme Tall le budget 2022 de son département a mis l’accent sur les stratégies visant à renforcer la résilience sociale et économique des

jeunes. Elle a expliqué que toutes les actions seront recentrées sur les orientations du Président de la République, Macky Sall, en matière de politique de jeunesse.



Le ministre de la Jeunesse a souligné que la Covid-19 a occasionné une crise profonde, aux relents sociaux et économiques désastreux pour la jeunesse. En réponse, a-t-elle rappelé, le gouvernement a lancé le programme « Xeyu ndaw ñi ». Dans le cadre de ce programme, a confié Néné Fatoumata Tall, 1000 volontaires du Service civique national et 500 animateurs socio-éducatifs sont en cours de recrutement. Parmi ces 500 animateurs socio-éducatifs, 300 seront bientôt affectés dans les différentes régions du Sénégal, a annoncé Mme Tall.

Adou FAYE





Le projet de budget du ministère de la Jeunesse pour l'année 2022 a été adopté ce jeudi 2 décembre 2021. Il est arrêté à la somme de 23.317.621.095 FCfa en autorisations d'engagement et en crédits de paiement contre 17.569.236.297 FCfa. Il a connu une hausse de 5.748.384.798 FCfa, soit 32,7% en valeur relative.

