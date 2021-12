Ministère de la Justice : Le budget 2022 arrêté à la somme de 71.839.549.729 FCFA

« Ce programme va concerner toutes les régions du pays et sera exécuté dans un délai de 72 mois, à travers une enveloppe de 250 milliards de FCfa qui sera répartie sur une échéance de 10 ans, à raison de 25 milliards de FCfa par an. Ainsi, avec ce programme, le niveau des infrastructures judiciaires dans notre pays sera conforme aux standards internationaux », a annoncé M. Sall.



Ce qui à son avis, va permettre de construire 12 centres d’accueil pour les enfants en danger ou en conflit avec la loi, 42 juridictions comprenant des sièges de Cours d’appel, de Palais de justice abritant des tribunaux, la Chancellerie, la Cour suprême et 32 logements pour les présidents de tribunal et le procureur. Me Malick Sall juge important de mettre les acteurs de la Justice dans de très bonnes conditions. Désormais, a-t-il promis, chaque juridiction va disposer d’un local pour le procureur et pour le président du tribunal. Neuf établissements pénitentiaires seront aussi construits grâce à ce programme ainsi que les sièges des directions de l’administration pénitentiaire et de l’Éducation surveillée.



Le Garde des Sceaux, a également annoncé la délocalisation prochaine de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss prochainement. Il a expliqué que l’actuelle prison sera rasée pour laisser la place à une cité judiciaire qui va abriter la Chancellerie, la Cour suprême, l’Ordre des avocats et le siège des notaires.

