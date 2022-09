Ministère de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire : Kaolack réclame sa part des 750 milliards FCfa du Pdli La commune de Kaolack qui était déjà dans les eaux, vit ces derniers jours une situation empirée par les pluies, qui ont rendu certains quartiers méconnaissables. À Kaolack, qui est inondé à chaque hivernage, les populations réclament leur part du Plan décennal de lutte contre les inondations, qui n’a pas été audité et qui est reconduit.

À Kaolack, la situation a empiré avec les dernières pluies. Les habitants de Thiofack, Passoire Ndorong, Khakhoun, Tabagoye, Fass Cheikh Tidiane, Médina Mbaba et de certaines localités environnantes, sont très en colère. Partout dans les quartiers périphériques et du moyen centre, le décor provoqué par les inondations est indescriptible.



Au niveau de certains coins de Kaolack, les eaux ont mis les maisons sans dessus dessous. Les habitants de ces zones ne sont pas allés par quatre chemins pour déclarer leurs doléances et réclamer du secours. Le plan décennal de lutte contre les inondations, d’un montant de 750 milliards FCfa, a été reconduit sans être audité.



En effet, pour faire face aux inondations, le Sénégal a élaboré un Programme décennal de lutte contre les inondations (Pdli) d’un budget de 750 milliards FCfa, couvrant la période 2012-2022. Mais si du côté des autorités administratives et locales des zones touchées, la mobilisation ne faiblit pas, on ne sent pas l’impact du Pdli à Kaolack, où les populations pataugent dans l’eau.



Dans la capitale du Saloum, on se pose des questions sur l’utilité du Programme décennal de lutte contre les inondations (Pdli). Pour rappel, au nom d’une réponse structurante du Président Macky Sall contre les inondations, il avait mis en place à son arrivée à la magistrature suprême, un Programme décennal de lutte contre les inondations.



D’un budget de 750 milliards FCfa, ledit Programme a été conçu pour faire face aux inondations récurrentes qui perturbent la vie des populations et impactent négativement sur l’économie du pays et son environnement.



Le même programme a été intégré dans les objectifs du Plan Sénégal Émergent, mais force est de constater que 10 ans après sa mise en place, le Pdli n’a pas encore réussi sa mission qui, entre autres, est l’amélioration de la connaissance des zones d’inondation, le relogement des populations sinistrées, l’aménagement et le renforcement de la résilience des villes, à travers la réalisation d’ ouvrages de drainage d’eaux pluviales.

















