Ministère des Affaires étrangères : Le président de la coopérative d'habitat arrêté

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Janvier 2019 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Abdou Ndiaye, le président et promoteur de la coopérative d'habitat du ministère des Affaires étrangères, est dans de beaux draps. Le retraité est arrêté depuis plus d'un mois pour détournement.

Selon Enquête, les membres de la coopérative ont cotisé, pendant plusieurs années, espérant disposer d'un terrain ou d'une villa clé à main. Au finish, la majorité n'y a vu que du feu. Ni villa, ni terrain.



Résultat des courses, une pluie de plaintes a été déposée devant les autorités judiciaires. Arrêté, Ndiaye est placé sous mandat de dépôt. Mais, ce qui irrite les agents, c'est que le dossier ne progresse pas.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos