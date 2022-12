Ministère des Forces Armées: L'opposition s'abstient, le budget arrêté à plus de 272 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Décembre 2022 à 05:02 | | 3 commentaire(s)|

Aucune voix contre n'a été dénombrée lors du vote du budget du Ministère des Forces armées, qui s'est déroulé le jeudi 8 décembre 2022. Fait inédit. En effet, depuis le début du marathon budgétaire, les députés de l'opposition, principalement ceux de Yewwi, avaient décidé de voter contre les budgets sectoriels.



Il faut dire que ces derniers ont voulu marquer leur solidarité à l'endroit de la grande muette. C'est ainsi qu'ils ont décidé de s'abstenir. Finalement, le budget a été adopté.



Le budget du ministère des Forces armées a donc été adopté. Il s'élève à plus 272 milliards de nos francs, répartis en quatre programmes.



Prenant la parole, le ministre Sidiki Kaba , à la suite des députés, a loué l'armée nationale, qui est de plus en plus, sous le feu des critiques, selon les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook