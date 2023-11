Ministère des Infrastructures: "86% du budget consacrés aux investissements" (ministre)

Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement terrestre, Mansour Faye, a indiqué mardi devant les députés que 86% du budget de son département était consacré à l’investissement.



« 86% du budget du ministère est consacré à l’investissement, traduisant le fait que ce secteur est à forte intensité de capital », a déclaré Mansour Faye devant les députés lors de la séance de vote du budget 2024 de son département.



Il a rappelé que le ministère exécute un portefeuille de « 32 projets d’un montant global de 2099,274 milliards FCFA, totalement acquis, décaissés à hauteur de 35,1%’’.



Selon lui, « il y a une enveloppe de 738 milliards de FCFA décaissables, à partir de 2024 qui permettront de poursuivre le maillage du territoire en routes et pistes. C’est ainsi qu’il est attendu des décaissements importants pour certains projets d’envergure ».



Mansour Faye a indiqué que « 1355 milliards sont réservés au projet du BRT, 90 milliards de FCFA pour la restructuration du transport commun ».



A cela s’ajoute le projet de l’autoroute Mbour- Fatick-Kaolack d’un montant de 270 milliards de FCFA.



« Plus de 379 milliards FCFA » sont réservés au projet de l’Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis, a indiqué Mansour Faye, faisant état de 98,5 milliards FCFA réservés à l’acquisition de bus.



Il a aussi fait savoir que « plus 118 milliards FCFA sont réservés au programme de désenclavement des zones de production agricole et minière (PDZAM)’’.



M. Faye a également indiqué que 10 milliards FCFA seront consacrés au tronçon routier Mako-Kédougou-Moussala.



Aps