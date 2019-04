Ministère des Pêches et de l'Economie maritime : les nouveaux services de Aminata Mbengue Ndiaye

MINISTÈRE DES PÈCHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME



1° Cabinet et services rattachés



– Inspection interne ;

– Cellule de Communication ;

– Cellule de Redéploiement industriel.



2° Secrétariat général et services rattachés :



– Cellule de Passation des Marchés publics ;

– Cellule d’Etudes et de la Planification ;

– Cellule des Affaires juridiques ;

– Cellule Informatique ;

– Cellule Genre et Equité ;

– Cellule des Archives et de la Documentation ;

– Service du Courrier commun.



3° Directions :



– Direction des Pêches maritimes ;

– Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches ;

– Direction des Industries de Transformation de la Pêche ;

– Direction de la Gestion et de l’Exploitation des Fonds marins ;

– Direction de la Pêche continentale ;

– Direction des Infrastructures portuaires ;

– Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.



4° Autres administrations :



– Ecole nationale de Formation maritime ;

– Centre national de Formation des Techniciens des Pêches et de l’Aquaculture ;

– Centre de Perfectionnement, d’Expérimentation et de Vulgarisation de la Pêche ;

– Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) ;

– Agence Nationale de l’Aquaculture ;

– Station piscicole de Richard Toll.

