Ministère des Sports: Matar Ba invite à une sobre passation de service avec Yankhoba Diattara

Matar Ba va passer le témoin dans la matinée de la journée de ce mercredi, à Yankhoba Diattara. La passation de service se passera dans les locaux du Ministère des Sports.



Mais, l’ancien patron du département des Sports ne veut pas de folklore ni de dérapage. Il a envoyé un message à ses sympathisants. « La passation de service est un acte républicain qui doit se dérouler dans la sobriété et le respect de l’Etat de droit. Je demande solennellement à tous et à toutes de ne pas faire le déplacement pour permettre un bon déroulement de la rencontre.



Je remercie le Président de la République Macky Sall et réitère mon engagement à ses côtés pour l’accompagner à réussir sa mission de faire du Sénégal un pays émergent », a-t-il posté.