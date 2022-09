Ministère des Sports: Matar Bâ rassure son successeur Yankhoba Diatara Le désormais ex ministre des Sports s’est comporté en vrai gentlemen à l’endroit de son successeur. Il a envoyé un message très rassurant à Yankhoba Diatara dans ses nouvelles missions en tant que patron du département de sport sénégalais.

”Je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès et beaucoup de réussite à la tête du Ministère des Sports, un secteur parmi les plus stratégiques et les plus exaltants de l’attelage gouvernemental. Certes, les échéances futures sont proches et immenses, notamment la Coupe du Monde au Qatar qui est déjà arrivée et dont la préparation a commencé.



Mais, soyez convaincu, Monsieur le Ministre, que vous trouverez dans le sport et dans son environnement, au niveau de l’Administration ministérielle et dans le Mouvement sportif et associatif, des hommes et des femmes engagés et compétents qui ne ménageront aucun effort pour vous accompagner vers cette compétition majeure, que le Sénégal doit réussir avec brio», a indiqué Matar Ba.



Il ajoute : «je voudrais vous assurer, également, Monsieur le Ministre, de ma disponibilité pour l’exécution complète des directives que le Président de la République vous donnera à cet effet et pour la mise en œuvre de la politique sportive dans son ensemble»



