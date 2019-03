Ministre sous Senghor et Diouf : Mme Maïmouna Kane a tiré sa révérence Pionnière dans la lutte pour l'émancipation de la femme sénégalaise, Mme Maïmouna Kane a tiré, hier à Paris, sa révérence. C'est ce que nous apprend Sud Quotidien dans sa parution du jour. L'ancienne ministre sous les régimes de Léopold Sedar Senghor et Abdou Diouf, plus précisément Secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge de la Condition féminine, de la Condition humaine et de la Promotion humaine, été évacuée, il y a peu, en France pour des soins. Laissant derrière elle cinq enfants, elle fut l'épouse du défunt Directeur général de l'ex-Seib, feu Yaya Kane, et de l'ancien ministre de l'Économie et des Finances décédé, Mamoudou Touré.



Devenue ministre du Développement social dans le gouvernement formé le 5 avril 1983 par Moustapha Niasse, Mme Maïmouna Kane, juriste et magistrat de formation née le 12 mars 1937 à Dakar, avait côtoyé aux affaires une autre précurseure dans le combat pour le leadership féminin au Sénégal, en l'occurrence Mme Caroline Faye Diop. Celle qui vient de nous quitter fut Auditrice à la Cour suprême, Substitut du Procureur de Dakar et Conseillère à la Cour d'appel de Dakar. Après s'être retirée du gouvernement pour des raisons de santé, elle présida, suite au décès de l'ancien ministre Serigne Lamine Diop, aux destinées de la "Fondation Abdou Diouf, Sport et Vertu".

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2019



