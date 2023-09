Minusma : Les militaires sénégalais ont tous quitté le Mali

L'opération Minusma, c'est terminé pour les militaires sénégalais. Ils sont tous revenus au bercail au bout du processus de désengagement, informe iGFM.



Il n’y a plus un seul soldat sénégalais au Mali. Tous ceux qui y étaient déployés dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), ont tous été ramenés au bercail.



«Les contingents du Sénégal de la MINUSMA ont finalisé leur retrait avec les 116 éléments rapatriés le 16 septembre de Mopti vers Dakar. Merci aux Djambaars pour leur engagement à la paix et à la stabilité depuis 2013 dans des régions comme Gao, Kidal, Sévaré et Ogossagou», félicite la Minusma.



Le Sénégal comptait 1.300 hommes et femmes, militaires, gendarmes et policiers au sein de la Minusma. "Ce qui fait de notre pays le deuxième contributeur de troupes de ce théâtre en termes d'effectifs après le Tchad", informait l'Armée en août 2022.



En juin dernier, le Ministre des affaires étrangères du Mali avait demandé, devant le Conseil de sécurité, le retrait sans délai de la Minusma, arguant notamment d’une crise de confiance entre les autorités maliennes et la Mission.



Et donc, le désengagement actuel de la Minusma s'inscrit dans le cadre de la Résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 30 juin 2023, en ce sens. Elle prévoit la fin des opérations de la Minusma avec un retrait total prévu pour le 31 décembre 2023.