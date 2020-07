Miraculé - Revenu de l'enfer du "Barça Barsakh", Musa Juwara renverse l'Inter de Milan Parti de Gambie à l'âge de 14 ans, Musa Juwara brille aujourd'hui sur les terrains de foot italiens. Avant de connaître le succès, le jeune homme, qui ne sait pas nager, a traversé la mer Méditerranée en 2016 avant d'être secouru par un navire humanitaire. Portrait.

Le Gambien Musa Juwara, joueur de Bologne, a inscrit dimanche 5 juillet son premier but en Serie A (l'équivalent de la Ligue 1 en France) sur la pelouse de l'Inter Milan, en Italie.



"Je dédie ce but à ma famille et à tous ceux qui m'ont aidé tout au long de mon parcours", a déclaré le jeune homme de 18 ans à l'issue du match.



Frôlant la noyade, secouru par un navire humanitaire



En 2016, alors âgé de 14 ans, il quitte son pays, la Gambie, laissant derrière lui sa mère et son grand-père, qui l'a élevé. Durant sept mois, Musa traverse le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Libye. Il monte à bord d'une embarcation de fortune depuis les côtes libyennes, et sera secouru en pleine mer avec 500 autres migrants par le navire humanitaire Sea Watch, de l'ONG allemande éponyme. "Je ne sais pas nager", confiera plus tard le jeune homme.



Arrivé en Italie, il est recueilli par un couple qui l'aidera dans les difficiles démarches pour obtenir une licence de joueur, que la fédération ne délivre alors pas aux mineurs non accompagnés.

Celui qui n'a pourtant suivi aucune formation de footballeur en Gambie parvient tout de même à signer au Chievo Vérone en 2017. Rapidement, Musa brille dans les catégories des jeunes. Fan de l'international belge Eden Hazard, le Gambien fait même des essais à l'Inter Milan et à la Juventus, où il s'émerveille de rencontrer le Ballon d'Or Pavel Nedved.



Un salaire de 3000 euros (1.976.134 F CFA)



Mais il a intégré la rotation, pour des bouts de matches, pour l'instant : quatre minutes face à l'AS Rome, 11 contre le Genoa et huit contre l'Udinese avant l'interruption ; huit à nouveau lors de la réception de la Juventus pour la reprise du championnat. Et 25, donc, contre l'Inter, avec ce premier but libérateur.



"Je remercie tellement le coach de m'avoir fait confiance contre l'Inter, je suis si heureux d'avoir marqué mon premier but", a réagi Musa. "C'est un rêve devenu réalité pour moi, je m'en souviendrai pour le restant de mes jours".



