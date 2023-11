Mise à disposition de bacs à ordures au niveau des ménages : Orange finances mobiles Sénégal et Sonaged signent un partenariat

En ce sens, les deux structures ont noué un partenariat ce 6 novembre 2023. Le directeur général de Ofms soutient que ce projet est « extrêmement important car c’est sociétal et participe à l’amélioration du cadre de vie par une meilleure gestion des déchets domestiques essentiellement ».



Pour Cheikh Tidiane Sarr, ce projet est « une question de salubrité, de santé et d’amélioration de l’attractivité de nos villes ».



A l’en croire, « sur l’ensemble des 14 pays de présence de Orange money », M. Sarr fait savoir que ce partenariat avec une société qui s’active dans la gestion des déchets « est une première ».



Le directeur général de Ofms souligne que ce partenariat vise à permettre à l’ensemble des populations de pouvoir disposer de bacs à ordures sans se déplacer en les payant par Orange money.



Pour sa part, le directeur général de la Sonaged souligne l’importance d’un tel projet d’autant plus que « le taux d’équipement en poubelles réglementaires des ménages ne dépasse pas 15% » au Sénégal.



Mass Thiam, en l’occurrence, met en exergue l’importance de ce projet dans le renforcement de la proximité établie entre la Sonaged et la population sénégalaise.



Après l’implantation de « points de regroupement normalisés » dans les quartiers et places publiques, les ménages disposeront de bacs à ordures, ce qui facilitera davantage la collecte et la gestion des déchets.



Selon M. Thiam, les ménages peuvent désormais disposer de bacs à ordures à partir de 40 francs Cfa. Ces 40 francs Cfa seront débités quotidiennement du compte Orange money du client jusqu’au paiement complet du bac à ordures.



Les bacs à ordures seront livrés par la Sonaged aux clients qui se sont inscrits à travers leurs comptes Orange money. Selon le directeur général de la Sonaged Mass Thiam, les bacs à ordures peuvent être renouvelés tous les 6 mois suivant les mêmes modalités.



Les prélèvements quotidiens sur les comptes Orange money des clients, pour le paiement des bacs à ordures, vont de 40 francs Cfa à 1600 francs Cfa selon les types et les capacités.



