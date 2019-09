Mise à l’arrêt de l’avion présidentiel

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Septembre 2019

Le service de communication du Palais a donné les raisons de l’absence de la Pointe de Sarène. « C’est le programme de la Check « 6 ans » qui a conduit à une mise à l’arrêt de l’appareil, pour une inspection complète de la structure, des réservoirs à carburant (l’avion en compte sept (07), de la voilure, un démontage et un remontage total de la cabine. Il s’y ajoute d’autres travaux obligatoires.



Ce qui nécessite beaucoup de temps de travail et une immobilisation de l’avion, car chaque opération doit être minutieusement exécutée, afin de préserver la sécurité des vols », renseigne le communiqué.

